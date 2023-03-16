Altınordu, Hasan Özer'le yeni bir sayfa açmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 5 maçlık kazanamama serisiyle birlikte ligde kötü günler geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Gökhan Ünal ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, yeni bir sayfa açıp yükselişe geçmek için takımın başına Hasan Özer'i getirdi. Kırmızı-lacivertliler, 27. hafta müsabakasında yarın Tuzlaspor ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren müsabaka 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, ligde topladığı 17 puanla sondan bir basamak üstte 18. sırada yer alırken, alt sıralardan kurtulma savaşı veren Tuzlaspor ise, 28 puanla 12. sırada bulunuyor.

Öte yandan zorlu müsabakayı Antalya bölgesinden Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ile Suat Güz yapacak.