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Altınordu hata yapmak istemiyor

Altınordu, yarın konuk edeceği Adana Demirspor karşısına galip gelerek play-off yarışında hata yapmak istemiyor.


TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Altınordu, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.


Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 5-3'lük skorla kaybeden Altınordu'nun 10 maçlık yenilgisizlik serisi sona ermişti. 52 puanla 5. sırada yer alan Altınordu, 55 puanla 3. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galip gelerek hem play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmak hem de puan eşitliği durumunda rakibine karşı ikili averajda öne geçmek istiyor.


Ligde 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor ise ilk iki iddiası için sahaya çıkacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Adana'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.


Yarın oynanacak kritik mücadele öncesinde Altınordu'da Ahmet Dereli sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

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