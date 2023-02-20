Altınordu, hazırlık maçında güldü

Altınordu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara verilen liglere ara verilmesinden dolayı Bodrumspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, deprem felaketi nedeniyle ara verilen liglere ara verilmesi sebebiyle Bodrumspor ile hazırlık maçı oynadı. İzmir temsilcisi, karşılaşmanın 58. dakikasında Emircan Gürlük'ün golüyle 1-0 öne geçerken, Bodrumspor da 9 dakika sonra Koray Kılınç'la skoru 1-1'e getirdi. Kırmızı-lacivertliler, 72. dakikada Kubilay Aktaş'ın golüyle müsabakayı 2-1 kazanan taraf oldu.