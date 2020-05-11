Altınordu, idmanlara test sonuçlarına göre başlayacak

Lig'e ara verilmesinin ardından zorunlu izne çıkan Altınordu, yapılan korona virüs testi sonuçlarına göre çalışmalara başlayacak.

TFF 1. Lig'in İzmirli ekiplerinden Altınordu, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde toplandı. İdari ve teknik kadro ile futbolculara, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs testi yapıldı. Test öncesinde sağlık çalışanları dakikalarca alkışlanırken, antrenmanların çıkacak test sonuçlarına göre başlayacağı ifade edildi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "2 aydır çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Herkesin, bu dönemle ilgili anlatacağı çok ilginç anılar oluştu. Bugün yapılan testler bile uzun süre hafızalarımızda kalacak" dedi. Eroğlu, sosyal izolasyondan sosyal mesafeye doğru yavaş bir geçiş yapıldığını da ifade ederek, "Herkes, bu dönemde Sağlık Bakanlığı'nın önemli açıklamalarını dikkate almak zorunda, yoksa özlediğimiz şeylere kavuşmamız çok daha fazla zaman alacak" şeklinde konuştu.