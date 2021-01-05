Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına 9 Ocak'ta başlayacak. Kırmızı-lacivertli kulüpte, sakatlıkları devam eden Furkan Çil'in 10 Ocak'ta, Ufuk Budak'ın 25 Ocak'ta ve Yiğithan Güveli'nin 29 Ocak'ta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 17 maçta 28 puan toplayarak 8. sırada tamamlayan Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarına 9 Ocak'ta başlayacak. Kırmızı-lacivertli ekipte Sporcu Beden Sağlığı Bölüm Direktörü Raşit Şimşek, İkinci yarı hazırlıkları öncesinde izolasyon ve tedavi süreçleri devam futbolcuların durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Futbolcuların sağlık durumu hakkında açıklama

Covid-19 testlerinde pozitif bulgular saptanan üç futbolcunun izolasyon süreçlerinin devam ettiğini belirten Dr. Şimşek, tedavileri devam eden Furkan Çil, Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli'nin durumlarının da iyiye gittiğini söyledi. Sol diz iç yan bağında zorlanma ve esnemeye bağlı ödem oluşan Furkan Çil'in 10 Ocak'ta takımla birlikte çalışmalara katılabileceğini belirten Şimşek, “Ufuk Budak'ın 25 Ocak, Yiğithan Güveli'nin ise 29 Ocak'ta takımla birlikte idmanlara başlama tarihleri olarak ön görüyoruz. Ancak iki oyuncumuz fizyoterapistlerimizle birlikte çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

İzmir temsilcisinde, 9 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı hazırlıklarından bir gün önce Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde ekibe Covid-19 PCR testi uygulanacak.