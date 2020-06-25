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Altınordu ile Keçiörengücü 23. randevuda

Altınordu ile Keçiörengücü yarın oynanacak TFF 1.

Lig karşılaşmasıyla beraber tarihlerinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Galibiyetlerde ve atılan gollerde Altınordu'nun üstünlüğü göze çarpıyor.


TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Yarın saat 20.00'de oynanacak bu karşılaşma iki takımın arasındaki 23. mücadele olacak. İlk kez 7 Kasım 1959'da Türkiye Milli Ligi'nde karşı karşıya gelen iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 karşılaşmada Altınordu'nun 10, Keçiörengücü'nün ise 7 galibiyeti bulunurken 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Altınordu 25 kez gol sevinci yaşarken, Keçiörengücü rakibine 21 golle karşılık verdi.



Altınordu İzmir'de farklı


İzmir'de oynanan karşılaşmalarda ise ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Kırmızı-lacivertliler, rakibini sahasında ağırladığı 12 maçta 7 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 2 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. İzmir'de rakip filelere 15 gol bırakan Altınordu, kalesinde 8 gol gördü.


Bu sezon TFF 1. Lig'in ilk yarısında iki takım arasında Ankara'da oynanan maçı başkent ekibi 2-1'lik skorla kazanmıştı. Yarın oynanacak maç öncesinde Altınordu 32 puanla 14. sırada, konuk Keçiörengücü ise 38 puanla 10. sırada bulunuyor.

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