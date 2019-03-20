Altınordu, İngilizce'ye odaklandı

Altınordu öğrencileri, İngilizce derslerinde laboratuvar sistemine geçerek, kulaklık ve akıllı tahta yöntemleriyle eğitim alıyor.

Altınordu Futbol Akademisinde (ALFA) öğrencilere futbol dışında verilen eğitimlerin en önemlileri arasında yer alan İngilizce derslerinde laboratuvar sistemine geçildi. Ayşen Özyurt yönetimindeki derslerde gençler, İngilizce laboratuvarında kulaklık ve akıllı tahta yöntemiyle eğitimlerini alıyor ve böylelikle daha rahat bir şekilde odaklanma sağlıyor. Özyurt, yeni sistemin kullanılmaya başlamasıyla birlikte gençlerin odaklanmasında gözle görülür bir artış yaşandığını belirterek, “Altınordu, uluslararası çapta bir akademi. Buradaki her öğrencinin Avrupa'nın en büyük liglerinde forma giyebilecek düzeyde olmasının yanı sıra yabancı dil yeterliliğinin de üst seviyede olmasını hedefliyoruz” dedi. Dil laboratuvarının bu eğitimin çok önemli bir parçası olduğunu da kaydeden Özyurt, “Gençlerimiz, burada öğrendiklerini İngilizce'yi uluslararası turnuvalarda kullanarak hayata taşıyor. ALFA'dan çıkıp Almanya-İngiltere gibi ülkelere transfer olduklarında zorluk yaşamalarını istemiyoruz. Uluslararası arenadaki başarının bir önemli anahtarı da yabancı dil” diye konuştu.