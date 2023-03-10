Altınordu, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Lig ekiplerinden Altınordu, pazar günü deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Altınordu, Lig'in 26. haftasında zirve mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-lacivertliler, teknik direktör Gökhan Ünal yönetiminde İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle Göztepe ile oynanan derbide forma giyemeyen Recep Aydın'ın ise takımla birlikte çalışmalara başlarken. İzmir ekibi, yarın sabah Ankara'ya giderek kampa girecek.

Öte yandan Altınordu'nun dış sahadaki 13 maçlık kazanamama serisi de devam ediyor.