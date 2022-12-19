Altınordu, kötü gidişata çare bulamıyor

İzmir temsilcisi, ligde arka arkaya 8. maçını da kaybetti.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, sezona kötü bir giriş yapmış ve ilk galibiyetini 7. haftada Tuzlaspor deplasmanında almıştı. İzmir temsilcisi, bu galibiyetle birlikte üst üste 3 maç kazanarak çıkışa geçmişti. Fakat bu çıkış Yeni Malatyapsor karşısında alınan mağlubiyetle sona erdi ve daha sonrasında da bir mağlubiyet serisi başladı. Kırmızı-lacivertliler, ligde arka arkaya 7 maç kaybedince Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile yollarını ayırma kararı almıştı. Altınordu, bu süreçte takımın başına geçici olarak Cüneyt Yis'i getirdi. İzmir temsilcisi, bu değişikliğin hemen akabinde deplasmanda Erzurumspor'un konuğu oldu ve 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybederek arka arkaya 8. mağlubiyetini almış oldu.

Bu sonuçla birlikte kırmızı-lacivertliler, 12 puanda kalarak haftayı 17. sırada tamamladı.