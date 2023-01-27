Altınordu, kritik virajda

Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Boluspor'u mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu, Boluspor ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 16.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde Altınordu, ligde topladığı 16 puanla 16. sırada yer alırken, Boluspor ise 33 puanla 8. basamakta bulunuyor. Kırmızı-lacivertliler, Gökhan Ünal yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçerken, Boluspor ise geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne 5-1'lik skorla kaybederek play-off hattının dışında kaldı. İzmir temsilcisi düşme hattından kurtulmak için galibiyet arayacakken, Bolu temsilcisi ise tekrar play-off hattına girebilmek için mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.