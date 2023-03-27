Altınordu, kritik virajda

Lig'de kötü günler geçiren ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu, 29. hafta mücadelesinde yarın düşme hattında bulunan Denizlispor'u konuk edecek.

Lig ekiplerinden Altınordu, 29. hafta mücadelesinde yarın Denizlispor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 17.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 20 puan ile 16. basamakta yer alırken, Denizlispor ise 17 puanla düşme hattının son basamağında bulunuyor.

Kırmızı-lacivertli ekip, Hasan Özer yönetiminde çıktığı ilk iki maçında 1 galibiyet 1 mağlubiyet alırken yarın da Denizlispor'u yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor.

TFF 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Boluspor'a 2-1 kaybettikten sonra teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayıran Ege temsilcisi, takımın başına Kemal Kılıç'ı getirdi.