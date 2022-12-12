Altınordu, ligin dibine demir attı

Lig ekiplerinden Altınordu, ligde arka arkaya 7. mağlubiyetini alarak 16 maçta sadece 12 puan topladı. İzmir temsilcisi, bu sonuçlarla ligin dibine demir atarak 17. sıraya kadar geriledi.

Lig ekiplerin Altınordu, ligin son 7 haftasında Yeni Malatya, Eyüpspor, Altay, Adanaspor, Manisa FK, Bandırmaspor ve son olarak da Bodrumspor'a kaybeden İzmir temsilcisi bu sonuçlarla birlikte ligde 17. sıraya kadar geriledi. Altınordu, bu sezonki son galibiyetini ekim ayında deplasmanda Denizlispor'a karşı almıştı. Öte yandan İzmir temsilcisi gelecek hafta alt sıraları ilgilendiren Erzurumspor FK maçına çıkacak. Kırmızı-lacivertlilerin olası bir mağlubiyetinde devre arasına düşme hattında girmeyi garantileyecek.