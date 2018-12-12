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Altınordu, Mahmut Özgener'i ziyaret etti

Altınordu, geçtiğimiz nisan ayında göreve seçilen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Altınordu, geçtiğimiz nisan ayında göreve seçilen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Başkan Seyit Mehmet Özkan, İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in katıldığı ziyarette İZTO yöneticileri Cemal Elmasoğlu ile Emre Kızılgüneşler de yer aldı. Başkan Özkan, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde de bulunan Özgener'e hem öz kaynak organizasyonu hem de Uluslararası U12 İzmir Cup hakkında bilgiler verdi. İki yıl önceki turnuvada oğlunun da forma giydiğini hatırlatan Özgener ise U12 İzmir Cup için ‘İzmir'in marka değerine önemli katkıları olan bir organizasyon' saptamasında bulundu. Özgener, bugüne kadar yapılan sistemli çalışmalar ve yatırımlar için de Özkan'a teşekkür etti.


Özkan ziyaretin sonunda Özgener'e U12 İzmir Cup ile ilgili bir fotoğraf hediye etti.

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