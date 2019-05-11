Altınordu, Play-off aşkına sahada

Lig'de ilk 6 yarışı veren Altınordu, 33. hafta mücadelesinde yarın Boluspor'u konuk edecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanarak Play-off potasına yerleşen Altınordu, yarın Boluspor karşısında puan arayacak. Bornova Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ligde son iki haftaya girilirken İzmir temsilcisi, topladığı 54 puanla kendisine 6. sırada yer buldu. Konuk Boluspor ise 46 puanla 9. sırada bulunuyor. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçı kazanmak istediklerini belirterek, “Boluspor ligin iyi ekiplerinden bir tanesi. Zor bir karşılaşma olacak ama kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak galibiyete uzanmak istiyoruz” dedi.