Altınordu, Play-off için sahaya çıkacak

Lig'de Play-off potası içinde yer alan Altınordu, yarın sezonun son maçında Giresunspor'a konuk olacak.

Geçmiş yıllarda üç kez Play-off'un kapısından dönen Altınordu, bu sezon tarihinde ilk kez potada yer alabilmek için yarın Giresunspor deplasmanında ter dökecek. Topladığı 57 puanla 5. sırada bulunan İzmir temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın sezonu ilk 6 içinde tamamlayarak tarihinde ilk kez Play-off oynamaya hak kazanacak. Kırmızı-lacivertliler, olası bir puan kaybında ise Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'un puan kaybını bekleyecek. Saat 16.30'da Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Ali Mert, Kemal, Serdar ve Sinan yarınki maçta takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Üç kez kapısından döndü

Spor Toto Süper Lig'de son olarak 1969-1970 sezonunda mücadele veren Altınordu, bu sezon önce Play-off'a kalmak ardından da 49 yıllık özleme son noktayı koymayı planlıyor. 1. Lig'de 5. sezonunu geçiren Altınordu, daha önceki yıllarda Play-off potasını 3 kez kıl payı kaçırdı. 2014-2015 sezonunda ilk 6 trenini 1 puanla kaçıran İzmir ekibi, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında ise averajla ilk 6'nın dışında kalmıştı.

Ulaşıma sis engeli

Giresunspor ile önemli bir mücadeleye çıkacak olan Altınordu, beklemediği bir engelle karşılaştı. Ankara aktarmalı olarak Ordu-Giresun Havalimanı'na gidecek olan kafile, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki sisten dolayı bir gece daha Ankara'da konaklamak zorunda kaldı. Altınordu kafilesinin havayoluyla Trabzon'a, oradan da karayoluyla Giresun'a geçeceği bildirildi.