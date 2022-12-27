İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altınordu, puan hasretini giderdi

Altınordu, 8 haftalık aradan sonra Spor Toto 1.

Lig'de puan kazanmayı başardı.


Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de arka arkaya alınan 8 yenilgiden sonra Ufuk Kahraman ile yollarını ayırma kararı almıştı. İzmir temsilcisi, bu süreçte teknik direktör arayışlarına başlamış ve 40 yaşındaki Gökhan Ünal'ı takımın başına getirdiğini duyurmuştu. Ünal yönetiminde ilk maçına çıkan Altınordu, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak uzun bir aradan sonra puan alarak hasretini giderdi.


Öte yandan İzmir temsilcisi, ligin devre arasına 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 18. sırada girdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.