Altınordu, Recep Aydın'ı kadrosuna kattı

Altınordu, Bodrumspor'dan eski oyuncusu Recep Aydın'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, daha önce Sakaryaspor'dan Emirhan Aydoğan, Eyüpspor'dan Erdem Gökçe, Çaykur Rizespor'dan Selim Ay, Ümraniyespor'dan Metehan Mimaroğlu, Menemen FK'dan Ali Özgün ve Göztepe'den de Hüsamettin Yener'i kadrosuna katmıştı. Kırmızı-lacivertliler şimdi de Bodrumspor'dan eski oyuncusu Recep Aydın'ı 1.5 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Recep Aydın, Altınordu formasını tekrar giymekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Öncelikle gerçekten çok mutluyum, burada 1.5 yıl boyunca forma terlettiğim sürede güzel günlerim geçmişti. Kısa bir ayrılık dönemi gibi oldu. Tekrar yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Umarım sezonu en iyi şekilde bitiririz" şeklinde konuştu.