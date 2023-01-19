İhlas Haber Ajansı

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Altınordu, Sakaryaspor'a konuk olacak

Altınordu, Spor Toto 1.

Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, deplasmanda galip gelerek düşme hattıyla arasını açmak istiyor.


Lig'in 21. haftasında yarın Sakaryaspor ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak. İzmir temsilcisi, alt sıralardan kurtulmak için geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni yenerek önemli bir adım atmıştı. Kırmızı-lacivertliler, Sakarya deplasmanından da 3 puanla dönerek rahat bir nefes almak isterken, ligde orta sıralara yükselmenin hesaplarını da daha emin şekilde yapmak istiyor.


Öte yandan Altınordu, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda 8 puan toplayabildi.

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