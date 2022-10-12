İhlas Haber Ajansı

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Altınordu - Samsunspor maçının biletleri satışta

Spor Toto 1.

Lig'de oynanacak Altınordu-Samsunspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.


Lig'in 9. hafta maçında Altınordu, Y. Samsunspor'u konuk edecek. 15 Ekim Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.


Karşılaşmanın biletleri ise bugün satışa çıktı. Altınordu Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde:


VIP Tribün: 200 TL


Numaralı Tribün: 50 TL


Deplasman Tribünü: 40 TL


Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

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