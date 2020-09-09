Altınordu, santrfor Ahmet Dereli'yi kadrosuna kattı

2020-2021 sezonu kadro planlama çalışmalarını sürdüden Altınordu, Adanaspor'dan Ahmet Dereli'yi kadrosuna kattı. Kendisini 3 yıllığına kırmızı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan 27 yaşındaki santrfor, imzadan hemen sonra takımının Beytullah Baliç Yerleşkesi'ndeki kampına katıldı.

"Hayalim gerçekleşti"

Transferi hakkında konuşan Dereli, "Hayalim gerçekleşti. Kimsenin yüzünü karar çıkarmadan, örnek bir sezon geçirip şampiyonluk kupasını kaldırmayı hayal ediyorum" dedi. Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge de Ahmet Dereli'nin Altınordu felsefesine ve sistemine uygun bir oyuncu olduğuna dikkat çekerek, “Uzun süredir takip ettiğimiz ve kalitesini ıspatlamış oyuncunun takımımıza önemli katkıları olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Süper Lig'de 22, TFF 1. Lig'de 123, 2. Lig'de 19 maça çıkan usta oyuncu, rakip fileleri toplam 26 kez sarstı.