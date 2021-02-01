Altınordu, Şeref Özcan'ı kadrosuna kattı

Altınordu, Menemenspor'dan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Şeref Özcan ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, devre arası transfer döneminin son gününde Menemenspor forması giyen Şeref Özcan'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-lacivertli ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Nordenham doğumlu Şeref Özcan futbola Almanya'nın Abbehausen genç takımında başladıktan sonra sırasıyla Hamburg U17 ve U19, Rostock U19 ekiplerinde forma giydi. Rostock 2, Düsseldorf 2, Berliner AK ve P.Münster'de de görev alan Şeref Özcan, bu sezon başında Menemenspor tarafından transfer edildi. TFF 1. Lig'de 13 maçta sahaya çıkan Şeref Özcan, sağ kanat, sol sanat ve forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor.