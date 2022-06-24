Altınordu sezonu açıyor

Kırmızı-lacivertliler, 27 Haziran Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını 27 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleştirecek. Geçen sezonun bitimine bir hafta kala Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlüğe yardımcısı Ufuk Kahraman'ı getiren kırmızı-lacivertli takım, sezonun ilk çalışmasını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde basına açık antrenmanla yapacak. İdman öncesinde Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde oyuncularla bir araya geleceği açıklandı.

Altınordu, 15'i Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen, toplam 25 oyuncu ile sezon çalışmalarına başlayacak. Takımın, hazırlık maçlarının programı ise henüz netleşmedi.