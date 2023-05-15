Altınordu, sezonun en önemli maçına çıkıyor

Lig'in 37. haftasında Altınordu, düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Altınordu, Lig'in 37. haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 34 puanla düşme hattının bir basamak üstü olan 15. sırada yer alırken, Erzurumspor FK ise 33 puanla 14. sırada bulunuyor. Bu kritik maçı kaybeden takımın ligde kalma ümitleri azalacakken, kazanan takım ise rahat bir nefes alacak.

Öte yandan Altınordu, ligde oynadığı son 3 mücadelede galibiyet alamadı. Erzurumspor FK ise deplasmanda son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.