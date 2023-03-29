Altınordu, sezonun gol rekorunu kırdı

Altınordu, dün oynanan müsabakada Denizlispor'a 5 gol atarak Spor Toto 1. Lig'de bu sezon ilk kez bu sayıya ulaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 29. hafta müsabakasında Denizlispor'u konuk etti. İlk yarısı 2-2 eşitlikle biten maçta İzmir temsilcisi ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 5-2 kazandı. Bu sonuçla birlikte Altınordu, bu sezon en fazla gol attığı maçı yaşadı. Kırmızı-lacivertliler, daha önce ligin ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta 3 gol atmış ve daha sonraki karşılaşmalarda ise en fazla 2 gol kaydetmişti. Dün oynanan müsabakada sezonun rekorunu kıran İzmir temsilcisi, ligdeki gol sayısını da 27'ye çıkartarak ligin en az gol atan takımı konumundan da kurtulmuş oldu. Öte yandan düşme hattındaki birebir rakibini mağlup eden Altınordu, puanını 23'e çıkartarak rahat bir nefes aldı. İzmir temsilcisi, gelecek haftayı bay geçerek 8 Nisan Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk edecek.