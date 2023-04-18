Altınordu, son haftalarda nefes aldı

Lig ekiplerinden Altınordu, ligdeki son 5 karşılaşmada 4 galibiyet alarak ligden düşmeme adına rahat bir nefes aldı.

Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezonun genelinde zor zamanlar geçirse de son haftalarda aldığı 3 puanlarla düşme hattından biraz da olsa uzaklaştı. Kırmızı-lacivertliler, ligdeki son beş haftada Denizlispor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Altay, Adanaspor (hükmen) karşılaşmalarını kazanırken bu süreçte sadece şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'a kaybetti. İzmir temsilcisi, alabileceği 15 puanın 12'sini alarak ligde puanını 32'ye yükseltip 14. sıraya yerleşti.

Öte yandan Altınordu, 24 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Manisa FK'yı mağlup ederek orta sıralara yaklaşmak istiyor.