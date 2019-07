Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, “Her geçen gün daha güçlü oluyoruz”

Altınordu, Erzurum kampını noktalayıp İzmir'e dönerken Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, takımın hedeflenen seviyeye adım adım yükseldiğini açıkladı. “Genç ve dinamik bir takımız. Yaş ortalamamız 22,7. Gençliğin verdiği enerjiyle her geçen gün daha güçlü oluyoruz. Erzurum kampı; sistem, plan ve taktiğin oyuncularımız tarafından öğrenilip uygulanması açısından çok önemliydi ki bunu başardığımızı görmek mutluluk verici” dedi.

Felsefemiz; fiziksel ve taktiksel performansı birlikte en üst seviyeye çıkarmak diyen Eroğlu, “Fiziksel antrenmanlarımızı, taktiksel seviyemizi mükemmel düzeye taşımak için yapıyoruz. Ankaragücü maçında bu seviyenin üst noktaya taşındığını gözlemledik. Geçen sezondan gelen tecrübeli futbolcular, hazırlayıcı takımımız Niğde Anadolu'dan gelen gençlerimiz ve ALFA patentli evlatlarımızın bulunduğu kadromuzla adım adım lige yaklaşıyoruz” diye konuştu.

Akhisarspor maçında bazı eksiklerin ortaya çıktığını ifade eden Eroğlu, “Hücum opsiyonlarında istediğimizi alamadık. Niğde Anadolu karşısında ise özellikle ilk 20 dakikada topa sahip olma ve hücum girişimlerinde hedefimize ulaştık. Ankaragücü maçında ise hücum ve savunma anlamında ezberlettiğimiz her şeyi sahada gördük. Şimdi sıra bu performansı sezona yaymak ve her maçta aynı reaksiyonu vermeye geldi” dedi. Burak İnce, Ravil Tagir, Egehan Gök ve Onur Taha Takır gibi gençlerin adaptasyon sürecini hızlı geçtiğini de sözlerine ekleyen Eroğlu, “Herkes Burak İnce'nin attığı golü konuşuyor. Ancak onu tanıyanlar, bu tarz golleri sürekli attığını zaten biliyor. Önemli olan yüksek tempolu maçlarda oyun zekası, bilgisi ve yeteneğini kullanıp sisteme ayak uydurması. Her zaman söylüyorum; bir oyuncunun 15 veya 25 yaşında olması değil sisteme ne denli uyumlu olduğu önemli” dedi.