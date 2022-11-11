Altınordu Teknik Direktörü Kahraman: "Derbi havası her zaman farklıdır"

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, pazar günü oynanacak İzmir derbisine dair açıklamalarda bulunarak, "Planlarımızı Altay maçının eksik ve güçlü yanlarını bilerek yaptık. Derbi maçlarının havası her zaman farklı oluyor" dedi.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Altınordu, 13 Kasım Pazar günü Altay ile derbi maçına çıkacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Bu dev maç öncesinde Altınordu Teknik Direktörü Ufak Kahraman önemli açıklamalarda bulundu.

"Planlarımızı Altay maçının eksik ve güçlü yanlarını bilerek yaptık"

Oyuncusu Hasan Hüseyin'in dönmesinin sevindirici bir haber olduğunu belirten Kahraman, "Yoğun bir şekilde Altay maçına hazırlanıyoruz. Sakatlıklar anlamında Hasan Hüseyin'in iyileşmesi bizim için sevindirici bir olay. Ön taraftaki 7, 9, 11 numaralı pozisyonlarındaki oyuncularımızın eksikliğini geçen haftaki Eyüpspor maçında hissettik. Planlarımızı Altay maçının eksik ve güçlü yanlarını bilerek yaptık. Zor bir maç olacak. Derbi maçlarının havası her zaman farklı oluyor; ama iki kardeş kulüp için keyifli bir maç ortamı diliyorum, güzel bir maç olacak. Güçlü ve keyifli bir şekilde Altay maçına hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.