Altınordu, tepetaklak

Lig ekiplerinden Altınordu, Bandırmaspor deplasmanında kaybederek ligdeki arka arkaya 6. mağlubiyetini elde etmiş oldu. İzmir temsilcisi, 12 puanla 16. sırada yer alıyor.

Altınordu, cumartesi günü Bandırmaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada ev sahibini galibiyeti getiren gol 27. dakikada Atabey Çiçek'ten gelmişti. Bu sonuçla birlikte Altınordu'nun ligde kazanamama serisi 6 maça çıkmış oldu. İzmir temsilcisi, 12 puanla düşme hattının ilk basamağı olan 16. sırada yer alıyor.