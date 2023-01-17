Altınordu, Top Tournament Event'e katıldı

Altınordu, KRC Genk Takımı'nın organize ettiği “Top Tournament Event'e katıldı. Altınordulu yöneticiler 6-9 Nisan arasında gerçekleştirileecek U12 İzmir Cup Turnuvası hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Altınordu Futbol Kulübü'nün Avrupa Direktörü Murat Korkmaz ve Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörümüz Ahmet Furkan Can, KRC Genk Takımı'nın organize ettiği “Top Tournament Event'e katıldı.

Altınordulu yöneticiler, 6-9 Nisan arasında gerçekleştirilecek U12 İzmir Cup Turnuvası hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Birçok katılımcı Altınordu FK tarafından gerçekleştirilen U12 İzmir Cup'tan haberdar olduklarını ve böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştiren İzmir kulübüne teşekkür etti.

Altınordulu yöneticiler KRC Genk Akademisi'ne el imalatı ve sınırlı üretim Çatalhöyük vazosu hediye ederken KRC Genk Akademisi'nde 35 yılını geride bırakan Akademi Koordinatörü Ronald Breugelmans'a isminin yazılı olduğu forma takdim etti.