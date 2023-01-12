Altınordu, transfer bombalarını patlattı

Lig ekiplerinden Altınordu, devre arası transfer döneminde kadrosunu 5 isimle güçlendirdi.

Ligde zor günler geçiren Altınordu, ikinci yarıda alt sıralardan kurtulmak için kadrosuna 5 oyuncu takviyesi yaptı. İzmir temsilcisi, bugün yeni transferleri medyaya tanıttı. Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun, Oyuncu Alım Direktörü Cüneyt Yis ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ile yeni transferler yer aldı. Kırmızı-lacivertli takım, Sakaryaspor'dan Emirhan Aydoğan, Eyüpspor'dan Erdem Gökçe, Çaykur Rizespor'dan Selim Ay, Ümraniyespor'dan Metehan Mimaroğlu ile sezon sonuna kadar, Menemen FK'dan da Ali Özgün ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Özkan futbolcularla buluştu

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Beytullah yeni transferlerle tanışıp onlara başarılar diledi. Başkan Özkan, yeni transferlerin büyük bir özveride bulunarak Altınordu'yu tercih ettiğini ifade ederek, "Bu toprakların çocuklarına olan inancımız ile sezonun ikinci yarısında takımımıza yeni katılan oyuncularımızla birlikte başarılı olacağız. Yeni oyuncularımızdan bazıları takımımızdaki genç futbolcularımıza ağabeylik yapacak. Genç futbolcularımız onların tecrübelerinden çok şey öğrenecek. Sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız” şeklinde konuştu.