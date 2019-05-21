Altınordu üretmeye devam edecek

Lig'de Play-off'u son hafta kaçıran Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, sezonu değerlendirdi. Eroğlu, kırmızı-lacivertli kulübün çok kısa bir sürede kendi çarklarını çeviren örnek bir yapıda olacağını söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2018-2019 sezonunu değerlendirirken, kırmızı-lacivertli kulübün futbolda bir değişim hareketinin öncülüğünü yaptığını vurguladı. “Son iki sezondaki 50 kişilik 1. Lig kadromuzun yüzde 54'i öz kaynak sisteminden geldi” diyen Eroğlu, “Her maç en az 4 evladımız ilk 11'de görev yaptı. Ligde en fazla süre alan 5 oyuncumuzun 3'ü öz kaynak futbolcusu. Bir yandan yarışıp, bir yandan bu projeyi uygulamaya koymak, gençlerimize duyduğumuz güvenin eseri” dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, Altınordu'nun bir proje kulübü olduğunun altını çizerek, “Futbol akademisinden 200, futbol okullarımızda 12 bin öğrencimiz var. Niğde Anadolu FK, sistemin hazırlayıcı unsuru olarak tıkır tıkır işliyor. Bu bir değişim hareketi. Tüketen bir futbol anlayışından üreten bir yapıya doğru yol alıyoruz. 30 milyon genç nüfus arasından dünya çapında yıldızlar çıkarma yolunda ilerliyoruz. 17 milyonluk Hollanda ve 10 milyonluk Portekiz'in başardığını biz de başaracağız” diye konuştu.

"Temel sorun sürdürülebilirlik"

Altınordu'nun çok kısa bir süre sonra kendi çarklarını çeviren ve örnek bir kulüp konumuna ulaşacağını da ifade eden Eroğlu, “Türk futbolundaki temel sorun sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir olmanın ilk şartı ise sistemin kendi gelirlerini oluşturması. Fransız Lyon kulübü son 4 yılda akademisinden yetiştirdiği oyuncuların satışından 195 milyon Euro gelir elde etti. 500 bin kişilik bir kent bunu başarıyorsa biz de başarmak zorundayız ve başaracağız” şeklinde konuştu.

“Süreç odaklıyız”

2018-2019 sezonu hakkında da açıklamalarda bulunan Eroğlu, “Sonuç değil süreç odaklıyız. Sonuçta Play-off'a kalamadık ancak geride kalan 34 haftaya baktığımızda iyi işler yaptığımızı görüyoruz. 13 maç gol yemedik, 14 hafta kaybetmedik, son 5 sezonun en yüksek galibiyet sayısına ve puanına ulaştık, her maç 114 kilometre koşu ortalaması yakaladık, sekiz gencimize forma verdik. Giresunspor maçında direkten dönen 3 toptan biri gol olsa bugün başka şeyler konuşacaktık” yorumu yaptı.

"Sakatlıklar etkiledi

Ligin çok zorlu geçtiğini de sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, “Bir sezon önceki 11'imizden 7 oyuncumuzun ayrılmasıyla yeni bir takım kurduk. Yeni oyuncular ile yeni sistemimizi oturttuk. Bu noktaya da herkesin uymak zorunda olduğu sistemimiz sayesinde ulaştık. Son sekiz maçta en kritik oyuncumuz Sinan Osmanoğlu sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Kemal Rüzgar, Ali Mert Aydın, Enes Kubat ve Serdar Deliktaş'tan sakatlıkları nedeniyle hedeflediğimiz verimi alamadık. Küme düşen üç takıma yedi puan verdik. Bu olumsuzluklara rağmen iddiamızı dördüncü kez son maça kadar taşıdık. Bence ligin en dikkat çekici takımı olmayı başardık” dedi.