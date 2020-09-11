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Altınordu, yeni sezon formalarını tanıttı: "İçinde İzmir var"

Altınordu, 2020-2021 sezonunda A takımın giyeceği formaları tanıttı.

Kırmızı-lacivertliler, İzmir'in simgelerinin yer aldığı formaları 'İçinde İzmir var' sloganıyla duyurdu.


TFF 1. Lig takımlarından Altınordu, A takımının 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yaptı. 'İçinde İzmir Var' temalı formalarda İzmir'in tarihi simgesi Saat Kulesi, Kordonboyu'nun eşsiz dalgalı kaldırımları ve denize çıkan çizgi çizgi sokakları bulunuyor. Formaların tanıtımında ise A takım futbolcuları Oğulcan Ülgün, Erhan Erentürk, Ravil Tagir ve Burak İnce yer aldı. 'BİZ' adını verilen 'Kaynaşma' sezonuna uygun olarak Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimlerini sürdüren genç futbolcuların da oynadığı tanıtım filmi ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. Filmde altyapı oyuncuları, A takım oyuncularına ait formaları soyunma odasından alıp giyiyor ancak sonunda yakalanıyorlar. Oğulcan Ülgün bir çocuğun başını okşayıp 'Daha zamanınız var çocuklar' diyor.

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