Altınordu yolundan dönmeyecek

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, dördüncü kez son maçta kaybedilen Play-Off'a rağmen kulübün gelecek planlamasında bir değişiklik olmadığını, ancak kimsenin Süper Lig'i isteyen ve emek verenlerden daha üzgün olamayacağının altını çizdi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, dördüncü kez son maçta kaybedilen Play-Off'a rağmen kulübün gelecek planlamasında değişiklik olmadığını açıkladı. "Kimse bizden daha üzgün olamaz, kimse bizden daha fazla isteyemez" vurgusu yapan Özkan, “126 yabancı oyuncunun forma giydiği Spor Toto 1. Lig'de, bu toprakların çocuklarıyla bir başarı hikayesi yazıyoruz. Bütçeleri 45-50 milyon TL'yi bulan rakiplerle mücadele ediyoruz. Her yıl 9 gencimizi A Takım'a çıkarıyoruz. Hazırlayıcı takımımız Niğde Anadolu FK ile gençlerimizin deneyimlerini artırıyoruz. Yarışırken, Çağlar ve Cengiz gibi genç yetenekleri Dünya futboluna armağan ediyoruz. Başarırsak, Türk futbolunda büyük bir değişimin başlayacağını da çok iyi biliyoruz. 70 milyon TL'lik Süper Lig geliri, Altınordu Futbol Akademisi'nde yapmak istediklerimizi hızlandırırken, gençlerimize daha da fazla yatırım yapmamızı sağlayacaktı. Fakat yaşananlar yolun sonu değil, hayat devam ediyor” diye konuştu.

“Bir gün başaracağız”

“İki-üç tane yabancı alıp transfere milyon dolar harcamak işin kolayı” diyen Özkan, “Bunu yaparsak, kendi çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız? Onlara yıllardır bir hedef gösteriyoruz; 'A takım formasını yabancılar değil siz giyeceksiniz' diyoruz. Çıktığımız yolun ne kadar zor olduğunu en iyi bizler biliyoruz. Nitekim, dört kez son haftada ikili-üçlü averajlarla kaçan play-off ve son maçta direkten dönen üç top, bize bunu net olarak gösterdi. Ama bir gün başaracağız ve bu toprakların çocuklarına güvenmenin karşılığını alarak en büyük mutluluğu yaşayacağız” dedi.

“Süper Lig sizi tüketebilir”

Türkiye'deki Süper Lig gerçeğinin altını çizen Özkan, “Son altı sezonda Süper Lig'e yükselen 18 takımdan 7'si milyonlarca dolar borçla küme düştü. Birçok şehir kulübü, bu uğurda amatör kümeye kadar indi. Süper Lig, eğer gerçek bir hazırlığınız ve planlamanız yoksa sizi tüketebilir. Bu nedenle hedefimizi, kendi evlatlarımızla 2023 yılı olarak belirlemiş, bundan önce kazanılmasına göre de hazırlığımızı yapmıştık. Ancak tabii ki kimse, 2023'ten önce gelecek bir Süper Lig'e de hayır diyemez. Ancak buradaki mantığı çok iyi kavramak gerekiyor. Hayat bizim için halen aynı şekilde devam ediyor” yorumunu yaptı.

“Örnek olacağız”

Özkan, Altınordu'ya Athletic Bilbao ve Ajax'ın kurduğu sistemin bir karmasını adapte etmeye çalıştıklarını da ifade ederek, “Bir ekol haline gelmek ve örnek olmak istiyoruz. Saha içinde yapılması gerekenleri yaptık, şimdi sıra saha dışına geldi. İkisini tam uyumlu hale getirdiğimizde Altınordu diye adlandırılan ekolü oluşturmuş olacağız” diye konuştu.