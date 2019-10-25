Altınordu zorlu deplasmanda

Lig'in 9. haftasında Altınordu, zorlu Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak.

Altınordu, ligin 9. haftasında yarın saat 14.00'de Ümraniyespor'a konuk olacak. Altınordu, geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak ligde 5 puanla 16. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde 12 gole engel olamadı. Kırmızı-lacivertliler, ligde son olarak İzmir derbisinde Altay'a 3-0 mağlup olarak şanssızlığını kıramamıştı. Düşme hattında yer alan Altınordu, kötü gidişatına son vermek için zorlu Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak.

Ümraniyespor iç sahada yenilmiyor

Ligde 14 puanla 5. sırada yer alan Ümraniyespor, iç sahada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan İstanbul ekibi, bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki son maçında Bursaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.