İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınordu zorlu deplasmanda

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında Altınordu, zorlu Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak.


Altınordu, ligin 9. haftasında yarın saat 14.00'de Ümraniyespor'a konuk olacak. Altınordu, geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak ligde 5 puanla 16. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde 12 gole engel olamadı. Kırmızı-lacivertliler, ligde son olarak İzmir derbisinde Altay'a 3-0 mağlup olarak şanssızlığını kıramamıştı. Düşme hattında yer alan Altınordu, kötü gidişatına son vermek için zorlu Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak.



Ümraniyespor iç sahada yenilmiyor


Ligde 14 puanla 5. sırada yer alan Ümraniyespor, iç sahada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan İstanbul ekibi, bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki son maçında Bursaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.