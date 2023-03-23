Altınordu, zorlu Samsun deplasmanında

Lig'de kötü günler geçiren ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu, 28. hafta mücadelesinde yarın Samsunspor'a konuk olacak.

Lig ekiplerinden Altınordu, 28. hafta mücadelesinde yarın Samsunspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 20 puan ile 16. basamakta yer alırken, Samsunspor ise 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-lacivertli ekip, Hasan Özer yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada geçtiğimiz hafta Tuzlaspor'u Ali Özgün ve Emircan Gürlük'ün kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek moral kazanırken, bu hafta da Karadeniz ekibini yenip 17 maçlık yenilmezlik serilerine son vermek istiyor.

Öte yandan iki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Altınordu 2 - 1 kazanarak 3 puanı almıştı.