Altınordu'da 10 yıllık Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bir devir sona erdi. Kırmızı-lacivertli kulüp, 10 yıldır teknik direktörlük görevini sürdüren Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam için veda töreni düzenlenirken, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Eroğlu'na plaket takdim etti. Başkan Özkan, sezon başında aldığı kararla sadece futbolcu değil teknik kadro yetiştireceklerini belirterek, her 5 yılda bir olmak üzere teknik kadronun değişeceğini açıklamıştı.

10 yıl görevde kaldı, birçok oyuncuyu yetiştirdi

7 Eylül 2012 tarihinde 39 yaşındayken Altınordu'da göreve başlayan Hüseyin Eroğlu, takımını ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştırarak 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarmıştı. İkinci sezonunda ise 2. Lig'den 1. Lig'e yükseltmişti. 2 yılda 2 şampiyonluk yaşayan Eroğlu, son 8 sezondur da TFF 1. Lig'de mücadele veriyordu. Bu süre içerisinde yetiştirici kimliğiyle öne çıkan kulüpte Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Enis Destan, Burak İnce gibi birçok ismi Türk futboluna kazandıran Eroğlu, son olarak geçtiğimiz sezon takımını play-off finaline yükseltmişti. Finalde Altay'a 1-0'lık skorla kaybeden Altınordu, Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Bu sezon da özellikle sezonun son maçlarında gösterdiği performansla öne çıkan Eroğlu'nun ekibi son hafta öncesinde kümede kalmayı garantilemişti.

Altınordu'daki görevi boyunca toplamda 369 resmi maçta görev alan Eroğlu, bu maçlarda 167 galibiyet, 91 beraberlik ve 111 mağlubiyet elde etti.