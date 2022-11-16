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Altınordu'da Abdullah Soğucak, A Takıma uğurlandı

Altınordu Futbol Akademisi, Abdullah Soğucak’ı alkışlarla A Takıma uğurladı.

Altınordu Futbol Akademisi, Abdullah Soğucak'ı alkışlarla A Takıma uğurladı.


Altınordu Futbol Akademisi gösterdiği başarılı performansından dolayı Abdullah Soğucak'ı alkışlarla A Takıma uğurladı. Törende Abdullah'a, Altınordu Futbol Akademisi lisans diploması verildi. Bunun yanı sıra genç oyuncu, ailesiyle ve yetiştirici antrenörleriyle hatıra fotoğrafı çektirirken, daha sonra da alkışlarla ve büyük destekle A Takıma uğurlandı.



“Çok gururlu ve mutluyum”


Abdullah Soğucak şu sözlerle veda etti: “Çok gururlu ve mutluyum. Eğitimimizde ve gelişimimizde üzerimizde onca emeği olan başta başkanımız Mehmet Seyit Özkan'a, ALFA yönetimine hocalarıma ve tüm personelimize çok teşekkür ediyorum."

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