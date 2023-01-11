Altınordu'da Ali Özgün transferi tamam!

Lig ekiplerinden Altınordu, son olarak Menemen FK forması giyen golcü oyuncu Ali Özgün ile her konuda anlaştı. Transferin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Ligde zor günler geçiren Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor. İzmir temsilcisi, hücum hattında Ahmet İlhan Özek'e gol yollarında yardım etmesi için Menemen FK'den ayrılan Ali Özgün'ü radarına aldı. Kırmızı-lacivertlilerin, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşıldığı ve bu transferin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Ali Özgün, bu sezon Menemen FK ile 13 maça çıkarken 7 de gol katkısı verdi.