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Altınordu'da Atakan Üner aranıyor!

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Altınordu'nun gelecek vadeden kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner, ligin ikinci yarısında yokları oynarken, son 2 karşılaşmada kadroya dahi giremedi.


Sezon başında Altınordu'nun Denizlispor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Üner, gösterdiği performansla formayı kapmış ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun değişmezleri arasına girmeyi başarmıştı. Ancak iyi başlayan hikayenin sonu aynı şekilde ilerlemedi. 19 yaşındaki kanat oyuncusu ligin ikinci yarısında adeta yokları oynadı. Üner, ikinci devrede geride kalan 7 maçta sadece 182 dakika süre bulabildi.



Kadroya giremedi


Ligin ilk yarısında 732 dakika süre bulabilen Atakan, ikinci yarıda yalnızca 182 dakika sahada kalabildi. İkinci yarının ilk iki haftasında oynanan Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği maçlarına ilk 11'de başladıktan sonra formayı kaybeden Üner, daha sonra oynanan hiçbir karşılaşmaya 11'de başlayamadı. Gazişehir ve Denizlispor maçlarında sonradan oyuna giren genç futbolcu, son iki haftada oynanan Adana Demirspor ve Hatayspor karşılaşmalarında 18 kişilik maç kadrosunda dahi kendisine yer bulamadı.


Sezon başarılı bir giriş yaptıktan ligin ilk yarısında oynanan Denizlispor maçının ardından kadro dışı bırakılan Atakan, o maçın ardından eski performansına bir türlü ulaşamadı. Altınordu'nun sahasında Denizlispor'u 4-0 yendiği maçta gol perdesini açan genç futbolcu, rakip takım taraftarları karşısında abartılı sevindiği gerekçesiyle Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından 3 maç kadro dışı bırakılmıştı.

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