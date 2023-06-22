Altınordu'da Atilla Küçüktaka dönemi

Altınordu'da Hasan Özer'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Atilla Küçüktaka getirildi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek Altınordu'da Hasan Özer'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Atilla Küçüktaka getirildi. İmza törenin ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Atilla Küçüktaka hocamıza, A takımımızı emanet ediyoruz. Kurumsala yakın sistem, Türk futboluna pek alışık değil. Türk futbolu genellikle patronaj sistemiyle gidiyor. A takımımızı kendi içimizden biri olan, hatta içimizde en başarılı olan arkadaşımıza teslim ediyoruz. Ben kendisine başarılar diliyorum. Bugüne kadar kendisi ve ekibi Altınordu camiasına, Altınordu forması altında Türk futboluna çok önemli kaleciler yetiştirdi. Atilla hocamın yanında çalışan kaleci antrenörü arkadaşlara da şükran borçluyum. İnşallah bu başarı sıkalasını A takımımıza da göstereceğiz. 2. Lig'de daha çok özkaynağımızla oynayacağız. Araya 'ağabey' sıfatıyla tecrübeli oyuncular da serpiştireceğiz. Tekrardan Atilla hocama hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Altınordu'nun yeni teknik direktörü Atilla Küçüktaka ise, "Mehmet beye hakkımdaki düşünceleri için çok teşekkür ederim. 2015 yılından beri birlikteyiz. Kendisinin inanılmaz, sınırsız desteğini her zaman arkamızda hissettik. Kaleci departmanımızda yakaladığımız başarıyı aynı şekilde burada da devam ettireceğimizden zerre kadar farklı bir düşüncemiz yok. Bu süreçte kaleci departmanında, bu yapıya, Altınordu camiasına olağanüstü emek veren tüm kaleci hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yepyeni bir sayfa açacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Küçüktaka, daha önce Altınordu'da 'Kaleci Bölümü Direktörü' olarak görev aldı.