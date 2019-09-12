Altınordu'da Erhan formayı sevdi

Sezon başında Erce Kardeşler'in Trabzonspor'a transfer olmasının ardından eldivenleri devralan Erhan Erentürk, ligin ilk 3 haftasında gösterdiği performansla gelecek adına umut verdi.

Altyapısından yetiştirdiği futbolcuları yurt dışı ve yurt içinde birçok kulübe gönderen Altınordu, aynı istikrarı kalecilerde de yakaladı. 2018/2019 sezonunun başında Berke Özer'i Fenerbahçe'ye gönderen İzmir temsilcisi, bu sezon da uzun yıllardır kaleyi koruyan Erce Kardeşler'i Trabzonspor'a yolladı. Her iki oyuncudan da hatırı sayılır bir bonservisi kasasına koyan Altınordu, Erce'nin takımdan ayrılmasına rağmen bu bölgeye transfer yapmadı. Kırmızı-lacivertliler, kaleyi geçen sezon Karşıyaka'dan transfer ettiği Erhan'a emanet etti.

Güven verdi

Erce'nin ayrılmasıyla formayı kapan Erhan Erentürk, geride kalan 3 haftada gösterdiği performansla gelecek adına umut verdi. Ligin ilk iki maçında kalesinde 3 gol gören Erhan, son hafta oynanan Akhisarspor deplasmanında ise takıma bir puanı getiren isim oldu. Yaptığı kritik kurtarışlarla takımının aldığı puanın mimarı olan Erentürk, gelecek haftalar adına camiaya da güven verdi. Geçtiğimiz sezon başında Karşıyaka'dan transfer edilen 24 yaşındaki file bekçisinin 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.