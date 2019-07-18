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Altınordu'da Ersel imzaladı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Altınordu, Ersel Aslıyüksek ile sözleşme imzaladı.


İç transferde Berkay Samancı ve Sinan Osmanoğlu ile anlaşan, Gençlerbirliği'nden Engin Bekdemir'i renklerine bağlayan Altınordu, Afjet Ajyonsporlu Ersel Aslıyüksek'e de imza attırdı. Sağlık kontrolünden geçen, ardından iki yıllık sözleşme imzalayan 1993 doğumlu kanat oyuncusu, takımın Erzurum'da devam eden kampına katıldı. 18 yaşındayken Altınordu'ya transferinin son anda olumsuz sonuçlandığını hatırlatan Ersel Aslıyüksek, “Şimdi çok daha güçlü ve hazır bir şekilde imza attım. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu, aradan geçen süreçte gelişimimi yakından takip etti. Benim de Altınordu gibi plan ve hedeflerim var. İnşallah bunları birlikte başaracağız. Genç ve enerjik bir kadromuz var” dedi. Kartalspor'da profesyonel olan Ersel Aslıyüksek; Ankara Demirspor, Gençlerbirliği, İnegölspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor formalarını giydi. Geçen sezon Afjet Afyonspor'da 29 lig, 2 kupa maçında görev alıp 5 gol atan Ersel Aslıyüksek, 1. Lig'de toplam 56 maçta 8 kez rakip fileleri sarstı.

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