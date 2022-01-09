Altınordu'da hedef galibiyet serisini devam ettirmek

Lig'in 20. haftasında konuk edeceği Ankara Keçiörengücü'nü mağlup ederek çıkışını sürdürmek ve 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu'da hedef, ilk yarının son haftalarındaki çıkışı devam ettirmek. Kırmızı-lacivertli takım, İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Futbolculardan maç değerlendirmesi

Altınordu'nun başarılı oyuncularından Enis Destan, ilk yarının son 5 maçında iyi bir sonuç aldıklarını hatırlatarak, “Son maçlarda oyun ve skor anlamında çok iyi skorlar aldık. İlk yarı sonundaki performansımızı ikinci yarıya da dökmek istiyoruz. Devre arası hazırlık kampını çok iyi değerlendirdik. Sahamızdaki maçımızı kazanıp yükselen ivmemizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Altınordu'nun bir başka genç futbolcusu Metehan Yılmaz da, “Devrenin son bölümünü iyi tamamladık. Keçiörengücü maçını kazanıp ikinci yarıya da moralli başlamak istiyoruz” diye konuştu.