Altınordu'da herkes golcü

Lig'de son haftaya Play-Off potasında giren Altınordu'da bu sezon 15 farklı oyuncu ligde gol sevinci yaşadı.

Lig'de, cumartesi günü Giresunspor ile tarihi bir maça çıkmaya hazırlanan Altınordu'da bu sezon gol yükü 15 futbolcu arasında dağıtıldı. Bu sezon hücum oyuncuları Kemal, Serdar ve Enes'in sakatlıklarıyla sarsılan kırmızı-lacivertli takımda diğer futbolcular bu açığı kapatmayı başardı. Kırmızı-lacivertli takım geride kalan 33 haftada filelere toplamda 49 gol gönderirken, bu gollerin 47'si 15 farklı Altınordulu oyuncunun ayağından geldi. Son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken Anıl Koç, 9 golle takımın en skoreri olmayı başarırken; onu 6 gollü Serdar, 5 gollü Sefa ve 4 gollü Muhammed takip etti. Kerim, Alican, Okan ve Atakan'ın 3'er golle katkı yaptığı İzmir temsilcisinde; Murat, Berkay, Enes ve Kemal'in ise 2'şer golü bulunuyor. Sinan, David ve Yusuf Acer de bu sezon takımlarına birer gollük katkıda bulundu.

Giresun'u boş geçiyor

Cumartesi günü tarihinde ilk kez Giresunspor'u devirmek ve Play-Off'a kalmak isteyen Altınordu, rakibi karşısında suskunluğunu bozmak istiyor. İki takımın son iki maçı golsüz sona ererken, İzmir temsilcisi rakibiyle oynadığı 11 müsabakada yalnızca 10 kez gol sevinci yaşayabildi.