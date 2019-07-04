Altınordu'da ilk imza Engin Bekdemir'e

Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde ilk imzayı Engin Bekdemir'e attırdı.

Altınordu yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında iç transferde Berkay Samancı ve Sinan Osmanoğlu ile anlaşırken, genç yıldızlar Ravil Tagir, Yiğit Emre Çeltik ve Burak İnce'yi profesyonel yaptı. İzmir ekibi, dış transferde de ilk imzayı Gençlerbirliği'nden Engin Bekdemir'e attırdı. Futbola Hollanda ekibi PSV Eindhoven altyapısında başlayıp Porto'ya transfer olan, Türkiye'de sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği formaları giyen 1992 doğumlu oyuncu, Süper Lig'de bugüne kadar 70 maça çıktı.

Engin Bekdemir, İzmir'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 'Altınordu'da yeniden doğacağım' diyen orta saha oyuncusu, "Bu ailenin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Altınordu sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da dikkatle izlenen örnek bir yapıya sahip" dedi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise Engin Bekdemir için "Aramıza tam zamanında katıldı. Kamp döneminde eksiklerini giderecektir. Bize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" yorumu yaptı.

Altınordu sahaya iniyor

Altınordu, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak. Takım, saat 12.00'de Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde toplanacak, 17.30'da Başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldikten sonra antrenman için İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne geçecek. Bu arada Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) Polat Abay ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Böylelikle bu sezon profesyonel yapılan oyuncu sayısı 18'e yükseldi.