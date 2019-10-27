İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınordu'da kötü gidişat sürüyor

Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor’a 4-0 mağlup olarak kötü gidişata ’dur’ diyemedi.

Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'a 4-0 mağlup olarak kötü gidişata 'dur' diyemedi.


TFF 1. Lig'in 9 hafta maçında Ümraniyespor'a konuk olan Altınordu, ilk yarıda yediği gollerle rakibine 4-0 mağlup oldu. Ümraniyespor'un gollerini 9 ve 44. dakikada Gimbert, 28. dakikada Serkan Göksu ve 38. dakikada Emircan Altıntaş kaydetti.


Farklı mağlubiyetle İstanbul deplasmanından eli boş dönen kırmızı-lacivertliler, 9 hafta sonunda elde ettiği 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 5 puan toplayarak düşme hattında yer aldı. Bu sezon tek galibiyetini Eskişehirspor'a karşı 4-1'lik skorla alan Altınordu, bu maçtan sonra oynadığı beş maçta dört mağlubiyet alırken bir kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son üç maçta gol atamayan kırmızı-lacivertliler, kalesinde 8 gol görerek kötü bir istatistiğe sahip oldu. Altınordu, ligde haftaya konuk edeceği İstanbulspor'dan 3 puan alarak kötü gidişata son vermek istiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.