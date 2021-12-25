Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet elde ederek yükselen bir grafik ortaya koyan Altınordu'da Play-Off sesleri yükselmeye başladı.

Ligin 13. haftasında 10 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, bu haftadan sonra oynadığı Ankaragücü, Samsunspor, Kocaelispor, Balıkesirspor ve Boluspor maçlarından sadece Samsunspor'a kaybederek diğer 4 maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. İlk yarının son haftasında Boluspor'u mağlup eden Altınordu, ligde puanını 22'ye çıkardı ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Play-Off barajı ile arasındaki puan farkını azaltan ekipte, Play-Off hedefi konuşulmaya başlandı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadında Boluspor'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup eden Altınordu'da maçın ardından büyük sevinç yaşanırken, soyunma odası koridorları ise 'Bekle bizi Play-Off' sesleri ile inledi. Futbolcular, maçın bitimi ile galibiyet sevincini saha içinde kendilerini yalnız bırakmayan Altınordulu taraftarlarla büyük coşku ile kutladı.

Attığı golle takıma 3 puanı kazandıran Sami Satılmış, son 5 maçta 4. galibiyetlerini aldıklarını ifade ederek, "Emin adımlarla ilerliyoruz. Golü atıp takımıma 3 puan kazandırdığım için çok mutluyum. Önemli olan 3 puanla ayrılmaktı" derken, Emircan Gürlük ise “Sezon başında genç takım olmamızdan dolayı bazı mağlubiyetler aldık. Tecrübe eksikliği sıkıntısı yaşadık. İlk yarının sonlarına doğru toparlandık. Üst üste maçlar kazandık. Çok mutluyuz” diye konuştu.