Altınordu'da sosyal mesafeli 19 Mayıs Turnuvası

Altınordu A Takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için masa futbolu turnuvası düzenledi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak organize edilen ve 10 takımın yarıştığı turnuvada şampiyonluğa Kerim Alıcı-Yasin Ozan ikilisi ulaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir masa futbolu turnuvası organize etti. Beytullah Baliç Yerleşkesi bahçesinde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan turnuvada ve 10 takım yarıştı.

Kırmızı grupta Oğulcan Ülgün - Okan Derici ve Kerim Alıcı - Yasin Ozan, beyaz grupta ise Mertcan Dağlı - Muhammed Mert ile Ali Yaşar - Burak İnce ikilileri yarı finale kaldı. Kıyasıya geçen mücadele Kerim Alıcı - Yasin Ozan ikilisi Ali Yaşar - Burak İnce'yi 21-18 yenerek finale adını yazdırırken, Oğulcan Ülgün - Okan Derici ikilisi de Mertcan Dağlı - Muhammed Mert'i 21-17 yenerek finale çıktı. İki set üzerinden yapılan finalde Oğulcan Ülgün - Okan Derici ikilisini 21-19 yenen Kerim Alıcı - Yasin Ozan şampiyonluğu elde etti ve büyük sevinç yaşadı.

Sosyal mesafeli gelenek

Altınordu A takımı, her milli günde olduğu gibi yine dev Türk bayrağını açarak objektiflere poz verdi. Teknik kadro ve futbolcuların katıldığı etkinlikteki tek fark bu kez sosyal mesafe kuralının geçerli olmasıydı. Aralarında en az 1.5 metre mesafe bırakan kırmızı-lacivertli ekip, sokağa çıkma kısıtlaması olsa da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.