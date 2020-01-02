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Altınordu'dan "1" numaralı fotoğraf

TFF 1.

Lig ekiplerinden Altınordu, yetiştirdiği ve yetiştirmeye devam ettiği kalecileriyle dikkat çekiyor. Altınordu Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka, gençleri yetiştirirken, iletişim ve rotasyona önem verdiklerini söyledi.


"İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" felsefesiyle Türk futboluna onlarca futbolcu kazandıran ve kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan Altınordu, yetiştirdiği ve yetiştirmeye devam ettiği futbolcularla adında söz ettiriyor. Şu anda İngiltere Premier Lig'de yer alan Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü ve İtalya Serie A'da boy gösteren Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'i Avrupa'ya gönderen Altınordu, yetiştirdiği kalecilerle de dikkat çekiyor. Bugüne kadar Fenerbahçe'ye Berke Özer'i, Trabzonspor'a Erce Kardeşler'i ve Konyaspor'a Ozan Can Oruç'u gönderen kırmızı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka ile Ümit Özışık ve Eser Altın yönetimindeki teknik ekibiyle Türk futboluna yeni kaleciler kazandırmak için çalışıldığının mesajını verdi.



Başarının sırrı: İletişim


Altınordu Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka, tüm yaş gruplarındaki kalecilerin, sürekli iletişim halinde olduğunu, A takım kampına geldiklerinde Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar ve Mertcan Dağlı ile aynı odada kaldıklarını belirterek, "Bu birliktelik ve rotasyona çok önem veriyoruz. Böylelikle gençlerimiz, A takım havasını soluma fırsatı elde ederken, yukarıya çok daha hazır şekilde çıkıyorlar" dedi.


Küçüktaka, Ümit Özışık ve Eser Altın'ın yanı sıra kaleci departmanında görev yapan başta Hüseyin Yenikaya olmak üzere Murat Gönen, Ahmet Yiğit, Sefa Ufuk Çeltik'e de teşekkür etti ve ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) çok önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizdi.

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