İhlas Haber Ajansı

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Altınordu'dan Ali Emre Yanar açıklaması

Spor Toto 1.

Lig'in 35. haftasında oynanan Bandırmaspor maçında sakatlanan Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.


Lig'in 35. haftasında Altınordu ile Bandırmaspor'un 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan İzmir temsilcisinin kalecisi Ali Emre Yanar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Kırmızı-lacivertli kulüp, “Oyuncumuzun şikayetlerinin artması üzerine bugün gerçekleşen operasyon, Karşıyaka'da Op. Dr. Cem Karas tarafından yapılmıştır. Oyuncumuzun burun kemiğindeki kırık lokal anestezi ile manipüle edilerek yerine oturtulmuştur. Sporcumuzun 2 gün istirahat sonrası bireysel antrenmanlarına başlaması planlanmaktadır. Ali Emre Yanar'ın ayrıca en az 2 hafta süre ile takım antrenmanı ve maçlarda koruyucu yüz maskesi kullanması gerektiği belirtildi” ifadelerine yer verdi.

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